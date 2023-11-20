Провальний екс-легіонер Динамо несподівано відновив кар'єру – Суркіс заплатив 8 мільйонів за один гол
Нападник Марко Рубен не зміг остаточно зав'язати з футболом.
Уругвайський Депортіво Мальдонадо офіційно оголосив про підписання 37-річного нападника на сезон-2024.
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Рубен встиг пограти за Росаріо Сентраль, Рівер Плейт, Вільяреал, Рекреатіво, Динамо, Евіан, Тігрес і Атлетіко Паранаенсе. Період у Києві був жахливим. Влітку 2012-го Ігор Суркіс віддав 8 млн євро за форварда Вільяреала, а той "віддячив" одним голом та одним асистом у 15 матчах. Аргентинець протримався один сезон, потім вештався орендами і зрештою "повернув" майже 3 млн євро трансфером у Росаріо Сентраль.
Додамо, що Рубен оголошував про завершення кар'єри влітку 2022 року, однак тепер вирішив допомогти Мальдонадо – середняку чемпіонату Уругваю.
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