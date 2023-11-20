Уругвайський Депортіво Мальдонадо офіційно оголосив про підписання 37-річного нападника на сезон-2024.

Луческу покинув Динамо через жадібність Суркіса – рішення було ухвалене задовго до поразки Шахтарю

Рубен встиг пограти за Росаріо Сентраль, Рівер Плейт, Вільяреал, Рекреатіво, Динамо, Евіан, Тігрес і Атлетіко Паранаенсе. Період у Києві був жахливим. Влітку 2012-го Ігор Суркіс віддав 8 млн євро за форварда Вільяреала, а той "віддячив" одним голом та одним асистом у 15 матчах. Аргентинець протримався один сезон, потім вештався орендами і зрештою "повернув" майже 3 млн євро трансфером у Росаріо Сентраль.

Додамо, що Рубен оголошував про завершення кар'єри влітку 2022 року, однак тепер вирішив допомогти Мальдонадо – середняку чемпіонату Уругваю.

Marco Ruben es la primer alta de nuestra institución para la temporada 2024!

El delantero argentino de amplia trayectoria jugó en River Plate , Villarreal , Dinamo de Kiev , Tigres , Atlético Paranaense y Rosario Central .



Bienvenido Marco a Maldonado!!! pic.twitter.com/EJHQM0V0Ck — Deportivo Maldonado SAD (@maldosad) November 20, 2023

Найвідоміші латиноамериканські легіонери Динамо, які не змогли закріпитись у Києві