"У мене є мрія, щоб в нашій країні був мир. Щоб я міг приїхати на одну з найкращих арен, які є в Україні, на Донбас Арену, і обіграти там Шахтар. При 53-тисячному стадіоні саме приїхати і обіграти їх.

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У мене є мрія, щоб Шахтар поїхав у свій регіон. Але мене звинувачують, наприклад, що Шахтар сьогодні грає в Києві і я нібито дав можливість використовувати їм центральний стадіон. Я нічого нікому не давав.

Як президент клубу я був, звісно, проти. Тому що тепер нам важко експлуатувати поле. Але люди опинилися поза домом. Тим більше стадіон належить державі. Тим більше гроші, які йтимуть на цей стадіон, – вони будуть цей стадіон якомога довше підтримувати.

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Може, вони і поїдуть туди, де буде зручніше їхнім уболівальникам, які, без сумніву, у них є. Але сьогодні літати одній та іншій команді, щоб зіграти на порожньому стадіоні, – це ж смішно. В таких речах – дурних, нерозумних – не треба нас звинувачувати, що я комусь щось...

Я розумію, якби я пустив Шахтар грати на нашому динамівському стадіоні, і грали б там і ми, і вони, – мене можна було б у цьому звинуватити. Але звинуватити в тому, що вони грають на державному стадіоні, підписали договір... Це смішно, просто смішно", – поділився Суркіс у коментарі виданню Гордон.

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