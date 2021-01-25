"Дуже великі перспективи у Ваната. Цей футболіст добре зарекомендував себе зараз. І я знаю, що Луческу бачить в ньому дуже хорошу перспективу. Я розумію, ми постійно говоримо: "Тренер бачить перспективу Бєсєдіна. Тренер бачить перспективу Супряги. Тренер бачить перспективу тепер у Ванаті. Тренер бачить перспективу у Русині. Коли вони стануть нападниками?".

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Тут потрібно виховувати свого футболіста. Зараз повернувся Бєсєдін, є Супряга, є молодий Ванат, є Вербіч, який може зіграти на позиції нападника, одужує Русин. Скільки ще нападників треба? Хтось в цій конкуренції повинен вистрілити, повинен вирости. Якщо з них ніхто до літа себе не проявить, то я впевнений, що влітку Луческу вимагатиме нападника. Категорично.

Чи втратив Супряга довіру Луческу? Думаю, що частково десь так, бо дуже румунський тренер вірив у цього нападника. Але зараз є конкуренція. Дуже добре тренерський штаб говорив про Ваната, тому подивимося", – заявив журналіст Ігор Циганик у програмі Циганик Live.

У нинішньому сезоні Ванат відзначився 11-ма голами за Динамо U-21.

Що відбувається із Супрягою?