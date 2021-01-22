У таборі київського клубу вважають, що КДК УАФ не дотримується принципів свободи слова.

КДК УАФ ухвалив рішення оштрафувати президента Динамо на 50 тисяч грн, з чим у таборі київського клубу абсолютно не погоджуються.

КДК УАФ оштрафував Суркіса на 50 тисяч грн за висловлювання під час інтерв'ю

"Це рішення було винесено у справі про висловлювання Ігоря Суркіса під час інтерв'ю, опублікованого в серпні 2020 року, зокрема щодо його оціночних суджень з приводу особистості першого віце-президента УАФ Вадима Костюченка і його ролі у призначенні арбітрів на матчі чемпіонату України.

З огляду на той факт, що в усьому демократичному і цивілізованому світі неприпустимо обмеження свободи слова і залучення до відповідальності за оціночні судження, в найближчі дні ФК Динамо звернеться в КДК УАФ з вимогою надати повний текст даного рішення з мотивувальною частиною.

Після цього, проаналізувавши аргументи, якими керувався КДК при ухвалені цього рішення, Динамо направить апеляційну скаргу до Апеляційного комітету УАФ", – йдеться у заяві на офіційному сайті киян.

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