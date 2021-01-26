"У меня есть мечта, чтобы в нашей стране был мир. Чтобы я мог приехать на одну из лучших арен, которые есть в Украине, на Донбасс Арену, и обыграть там Шахтер. При 53-тысячном стадионе именно приехать и обыграть их.

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У меня есть мечта, чтобы Шахтер поехал в свой регион. Но меня обвиняют, например, что Шахтер сегодня играет в Киеве, и я якобы дал возможность использовать им центральный стадион. Я ничего никому не давал.

Как президент клуба я был, естественно, против. Потому что теперь нам трудно эксплуатировать поле. Но люди оказались вне дома. Тем более стадион принадлежит государству. Тем более деньги, которые будут идти на этот стадион, – они будут этот стадион как можно дольше поддерживать.

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Может, они и поедут туда, где будет удобнее их болельщикам, которые, несомненно, у них есть. Но сегодня летать одной и другой команде, чтобы сыграть на пустом стадионе, – это же смешно. В таких вещах – глупых, неразумных – не надо нас обвинять, что я кому-то что-то...

Я понимаю, если бы я пустил Шахтер играть на нашем динамовском стадионе, и играли бы там и мы, и они – меня можно было бы в этом обвинить. Но обвинить в том, что они играют на государственном стадионе, подписали договор... Это смешно, просто смешно", – поделился Суркис в комментарии изданию Гордон.

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