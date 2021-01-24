Київське Динамо зіграло внічию з Йорданією (0:0) у третьому контрольному матчі на зборах в ОАЕ. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Контрольний матч

Динамо – Йорданія – 0:0

Динамо (1 тайм): Бущан, Кендзьора, Сирота, Миколенко, Забарний, Сидорчук, Буяльський, Шепелєв, Де Пена, Супряга, Жерсон

Динамо (2 тайм): Бойко, Кендзьора (Сідклей, 64), Попов, Шабанов, Миколенко, Сидорчук (Ванат, 64), Шапаренко, Буяльський (Лєднєв, 75), Караваєв, Дуелунд, Бєсєдін

Вилучення: Аль-Араб (90+1)

Матч Динамо – Йорданія стартував о 15:30 за київським часом. Це був третій контрольний поєдинок для "біло-синіх" на зборах в Об'єднаних Арабських Еміратах. У першому спарингу підопічні Мірчі Луческу поступилися варшавській Легії (0:2), а через кілька днів розібралися з солігорським Шахтарем – 2:0 завдяки голам Клейтона та Віктора Циганкова.

Цього разу Динамо протистояло дещо екзотичному супернику – збірна Йорданії посідає 95 місце в рейтингу ФІФА та замикає топ-15 найсильніших у Азії. Команду очолює 57-річний бельгієць Вітал Боркелманс. Раніше він працював на батьківщині у маловідомих місцевих клубах, а з 2012 по 2016 рік входив у тренерський штаб Марка Вільмотса в національній команді Бельгії. Боркелманс очолив збірну Йорданії в 2018 році.

Динамо – Йорданія: онлайн-відеотрансляція третього спарингу команди Луческу

Йорданія пробачала до перерви

Команди розпочали досить жваво, проте стартова чверть запам'яталась передусім боротьбою у центрі поля. Підопічні Луческу красиво розіграли кутовий, Сидорчук кинув у прорив Миколенка, а той невдало прострілив на дальню стійку. Чимало браку у діях обох команд – Луческу це не подобається.

Румун активно підказує на бровці, а Забарний з Сиротою відповідають провалом в центрі захисту. Молоді центрбеки Динамо дозволили супернику вибігти на побачення з Бущаном. Миколенко добре підстрахував, вибивши м'яча фактично з лінії порожніх воріт.

В середині першого тайму Бущана перевірили потужним ударом метрів з 20-ти – наш кіпер намертво зафіксував сферу. Йорданія легко проходила центр поля і значно цікавіше комбінувала попереду. Лише слабка індивідуальна майстерність завадила номінальним гостям реалізувати швидкий контрвипад 3 в 3. Ліворуч залишили абсолютно неприкритого Ерсана Ахмеда, але партнер вирішив взяти на себе. Умовний Брюгге міг би забити щонайменше двічі за стартові 30 хвилин.

Динамо серйозно гальмувало у фінальній третині, заблокований постріл Кендзьори після зміщення в центр штрафного – чи не єдиний серйозний момент. Зате позаду – неприпустимі степи вільних зон, якими не користались хлопці Боркелманса.

Лідери УПЛ прокинулись ближче до кінця тайму. Де Пена помітив забігання Буяльського, який ефектно зіграв на паузі та подав на лінію воротарського, а там – нікого. Перед свистком на перерву черговий провал в обороні киян ледь не завершився голом. На щастя, Бущан добре прочитав ситуацію і вчасно вибіг з воріт, випередивши суперника. Сонна гра Динамо у перші 45 хвилин.

Заміни Луческу пожвавили гру, не більше

Міккель Дуелунд, який з'явився на полі відразу по перерві, став автором першого гольового моменту біля чужих воріт. Данський хавбек красиво замикав головою подачу Кендзьори, але поцілив у поперечку. Ще через кілька хвилин Миколенко у боротьбі з захисниками примудрився влучити у рамку – кволо, без проблем для воротаря. Заміни Луческу пожвавили гру "біло-синіх".

Динамо знову розіграло кутовий замість прямої подачі у штрафний, і вкотре пройшла заготовка Луческу. Караваєв без опіки цілив у ближній, але промахнувся. Той же Караваєв замикав передачу Кендзьори з кількох метрів – кіпер реагує. Зазначимо, що після серії замін кияни якісніше застосовували високий пресинг, змушуючи суперника помилятись.

Дуелунд втратив сферу поблизу власного штрафного, а розгублена оборона Динамо дозволила йорданцям швиденько вивести свого гравця на ударну позицію – Бойко врятував. Згодом позицію втрачає Сідклей, і лише неточний пас Олана рятує бразильця від серйозних неприємностей. На 90+1 за розмови з арбітром був вилучений Аль-Араб. Перший зимовий збір завершується сумною нічиєю.

Активної гри Динамо вистачило на 15-20 хвилин другого тайму. Команда – далека від оптимальної форми. Багато простих помилок в обороні, слабка гра форвардів (як Супряга, так і Бєсєдін), неготовність якісно пресингувати бодай 30 хвилин. До протистояння з Брюгге у Лізі Європи залишається менше місяця – киянам потрібно сильно додавати.

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