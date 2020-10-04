"Вболівальники будуть на матчах збірної і на матчах Ліги чемпіонів, якщо не буде ніяких заборон влади. Чекаємо наших фанатів і з задоволенням почнемо займатися продажем квитків з понеділка у тій кількості, яку дозволяє УЄФА. Ми граємо для глядачів, а не для порожнього стадіону. Вболівальник нам необхідний.

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Чи боюся я акцій фанатів, які не прийняли Луческу? Я не політик і не боюся ніяких акцій. Справжній уболівальник повинен прийняти те, що сталося. Луческу за короткий період змінив команду на 100% і вивів її в Лігу чемпіонів. Справжній уболівальник підтримуватиме свою команду і бажати їй успіху і удачі. А ті, хто хочуть проводити акції, то для цього є Майдан", – цитує Суркіса Динамоманія.

Нагадаємо, ультрас Динамо неодноразово влаштовували акції протесту через прихід Мірчі Луческу на посаду головного тренера киян.

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