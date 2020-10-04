"Болельщики будут на матчах сборной и на матчах Лиги чемпионов, если не будет никаких запретов власти. Ждем наших фанатов и с удовольствием начнем заниматься продажей билетов с понедельника в том количестве, которое позволяет УЕФА. Мы играем для зрителей, а не для пустого стадиона. Болельщик нам необходим.

Динамо – Заря – 1:1 – видео голов и обзор матча

Боюсь ли я акций фанатов, которые не приняли Луческу? Я не политик и не боюсь никаких акций. Настоящий болельщик должен принять то, что произошло. Луческу за короткий период сменил команду на 100% и вывел ее в Лигу чемпионов. Настоящий болельщик поддерживать свою команду и желать ей успеха и удачи. А те, кто хотят проводить акции, то для этого есть Майдан", – цитирует Суркиса Динамомания.

Напомним, ультрас Динамо неоднократно устраивали акции протеста из-за прихода Мирчи Луческу на пост главного тренера киевлян.

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