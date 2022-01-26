Президент Динамо Ігор Суркіс розкрив імена тих, кому міг би передати керівництво клубом після себе.

"Кому довірив би посаду президента Динамо? Реброву, Шовковському, Шевченку. Якби вони мали бажання витрачати свої гроші", – зазначив Суркіс у шоу Бомбардир.

Суркіс: Грошей, які Динамо отримало у Лізі чемпіонів, не вистачає на утримання клубу

Нагадаємо, що Ігор Михайлович обіймає посаду президента Динамо з 2002 року, а до цього 4 роки був віце-президентом київського клубу.

Додамо, що Ребров, Шовковський та Шевченко здобули знаменитість саме завдяки виступам за "біло-синіх". Шовковський провів усю свою кар'єру в Динамо, Шевченко грав у Києві з 1994 по 1999 та з 2009 по 2012 роки, а Ребров – з 1992 по 2000 та з 2005 по 2008 роки.

Динамо пропускає перший гол у 2022 році, але вириває перемогу – шалені проблеми в обороні, клас гравців збірної України