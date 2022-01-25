Динамо та іспанська Мурсія зіграли третій спаринг киян у 2022 році. Рахунок і огляд матчу – на "Футбол 24".

Товариський матч 25 01 2022

Динамо – Мурсія – 1:1 (2 тайм, LIVE)

Склад Динамо: Бойко (Моргун, 46) – Тимчик (Кендзьора, 46), Бурда (Боль, 46), Сирота (Шабанов, 46), Вівчаренко – Бражко (Сидорчук, 46), Шепелєв (Шапаренко, 46) – Антюх (Вітінью, 70), Гармаш (Буяльський, 46), Де Пена (Циганков, 46) – Кулач (Волошин, 79)

Голи: Кулач, 19 – Вісенте Мека, 7

Вперше пропустили, а Кулач знову дає гольовий початок

Динамо продовжило підготовку до відновлення УПЛ 2021/22 поєдинком проти одного з лідерів своєї групи 4 дивізіону чемпіонату Іспанії. Раніше кияни розгромили люксембурзький клуб та середняка тієї ж іспанської ліги, двічі відвантаживши суперникам по 4 голи. Наступний спаринг команда Луческу має провести проти норвезького Буде-Глімт 27 січня.

Динамо – Мурсія: онлайн-трансляція матчу

На перших хвилинах іспанці кілька разів ледь не прорвалися у штрафний. Бурда зупинив дебютну спробу, але потім Сирота і Тимчик дозволили двічі поспіль розстріляти Бойка. Той же Микита намагався рукою витягнути удар з кількох метрів, даремно. Перший пропущений Динамо гол у 2022 році. У киян першим приклався здалеку Де Пена після активного пресингу півзахисників і пасу Кулача. Владислав не забив і з вбивчої відстані, забравшись в офсайд.

Важкий перший тайм з купою проблем для Бойка

Однак український форвард ефектно зрівняв на 19 хвилині. Іспанці вибили після штрафного Де Пени, Кулач з льоту приклався метрів з 15. До слова, це вже другий матч поспіль Владислав забиває перший м'яч динамівців у спарингу. Мурсія знову ледь не засмутила Бойка після ідентичної з першим взяттям воріт ситуації. Вкидання з ауту, виграна верхова боротьба, скидання в центр штрафного. Класний удар боковими ножицями впевнено взяв голкіпер Динамо.

Гармаш і Де Пена в одному епізоді загубили 2 супермоменти поспіль. Надто довго і передбачувано готували свої удари. Шепелєв дуже активно провів тайм у підіграші, а перед перервою вирішив і сам перевірити воротаря Мурсії. Жовта картка за грубощі в центрі поля. Це Бражко, 20-річний вихованець київської академії, отримав болючий удар по ногах. Загалом дуже непереконливий тайм від Динамо. Бойко працював не менше, ніж його візаві з 4 іспанського дивізіону. Багато шуму попереду від Шепелєва, Кулача, Гармаша і Де Пени, замало ефективності.

Вихід 5 гравців основи у перерві не допоміг, провали Шабанова

Іспанці вийшли б вперед і вдруге, але пощастило, що судді зафіксували офсайд. Вівчаренко і Шабанов загубили Боріса Куассі, а той бахнув у поперечину, на добиванні їхні партнери теж прогавили свого гравця. Буяльський відповів ударом у захисника після помилки суперника. Знову динамівці вперто шукають блок замість площини воріт на відстані 10 метрів до мети. Шабанова вкотре знущально накрутив Боріс. Моргун відверто виручив.