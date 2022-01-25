"Чому клуб не підсилюється за гроші, зароблені у Лізі чемпіонів? Нехай уболівальники рахують, що було за три попередні роки. Коли я зі своїми партнерами щороку діставав 35-40 млн, витрачав їх, і ми ніде не грали. Це вболівальники не рахують? Баланс треба робити не за один рік, а робити його загалом. На сьогоднішній день навіть тих грошей, які ми отримали від Ліги чемпіонів, не вистачає на утримання клубу.

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Я не збираюся показувати аудит, який робиться у клубі щороку. Ми звітуємо перед УАФ та УЄФА. Але цього року збудовано шість нових полів. Кожне з них коштує щонайменше 500 тисяч євро. Це стадіон Динамо, два поля на базі, одне поле у ​​дитячій школі. Таке саме поле було зроблено на НСК Олімпійський.

Повністю модернізований манеж. Все було винесено, залишилися тільки стіни. Буяльський вийшов на поле і сказав, що на таких полях ще не грав. Луческу категорично не визнавав манеж зі старим покриттям. Говорив, що воно травмонебезпечне. Наразі хлопці чотири дні тренувалися у манежі. Жодної травмонебезпеки не було. За рік перша команда туди зайде 5-10 разів. Цей манеж зроблено для дітей, які не можуть за таких погодних умов тренуватися у дитячій спортивній школі", – поділився Суркіс у шоу Бомбардир.

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