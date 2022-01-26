Президент Динамо Игорь Суркис раскрыл имена тех, кому мог бы передать руководство клубом после себя.

"Кому бы доверил должность президента Динамо? Реброву, Шовковскому, Шевченко. Если бы у них было желание тратить свои деньги", – отметил Суркис в шоу Бомбардир.

Суркис: Денег, которые получило Динамо в Лиге чемпионов, не хватает на содержание клуба

Напомним, что Игорь Михайлович занимает должность президента Динамо с 2002 года, а до этого 4 года был вице-президентом киевского клуба.

Добавим, что Ребров, Шовковский и Шевченко обрели знаменитость именно благодаря выступлениям за "бело-синих". Шовковский провел всю свою карьеру в Динамо, Шевченко играл в Киеве с 1994 по 1999 и с 2009 по 2012 год, а Ребров – с 1992 по 2000 и с 2005 по 2008 годы.

Динамо пропускает первый гол в 2022 году, но вырывает победу – кошмар в обороне, класс игроков сборной Украины