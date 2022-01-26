Суркис готов доверить президентство Динамо трем легендам клуба – это возможно при одном условии
Президент Динамо Игорь Суркис раскрыл имена тех, кому мог бы передать руководство клубом после себя.
"Кому бы доверил должность президента Динамо? Реброву, Шовковскому, Шевченко. Если бы у них было желание тратить свои деньги", – отметил Суркис в шоу Бомбардир.
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Напомним, что Игорь Михайлович занимает должность президента Динамо с 2002 года, а до этого 4 года был вице-президентом киевского клуба.
Добавим, что Ребров, Шовковский и Шевченко обрели знаменитость именно благодаря выступлениям за "бело-синих". Шовковский провел всю свою карьеру в Динамо, Шевченко играл в Киеве с 1994 по 1999 и с 2009 по 2012 год, а Ребров – с 1992 по 2000 и с 2005 по 2008 годы.
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