Суркіс – про нічию з Карпатами: Треба не хвилюватися та рухатися далі – завтра цей матч всі забудуть

Президент київського Динамо Ігор Суркіс переконаний, що гравцям команди не варто зациклюватися на матчі проти львівських Карпат (1:1) у якомі підопічні Олексія Михайличенка втратили очки.

"Через це потрібно пройти, не переживати і рухатися далі. У нас в середу гра з Шахтарем в Кубку. Завтра сьогоднішній матч вже всі забудуть.

Динамо – Карпати – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Шабанов сидів засмучений. Хлопець переживає, але це рикошет. Потрібно забивати. За 90 хвилин команда може забити, навіть якщо не атакує. Хлопці засмучені, але після єврокубків завжди так важко", – цитує Суркіса Динамомания.

Нагадаємо, після 12-ти турів УПЛ кияни посідають друге місце в турнірній таблиці, поступаючись Шахтарю 10-ма очками.

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