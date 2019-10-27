Динамо – Карпати: Вербіч виходить і відразу ж забиває після красивої атаки в матчі УПЛ

Динамо приймає Карпати у 12-му турі чемпіонату України 2019/20. Рахунок і звіт матчу читайте на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Динамо – Карпати на "Футбол 24", стартував о 17:00. Кияни днями перервали свою вражаючу суху серію, зігравши внічию з Копенгагеном у Лізі Європи. Однак в УПЛ команда Михайличенка мала шанс продовжити кілька інших традицій. У першості України переможна і суха серії тривали 5 матчів, забивна – 18. Георгій Бущан не пропускав у Прем'єр-лізі 5 місяців, або 614 хвилин. Карпати, навпаки, переживають чорну смугу – виліт з Кубка, 3 поразки та нічия в чемпіонаті за останні 4 тури.

Динамо – Карпати: онлайн-трансляція матчу УПЛ

Циганков на 3-й хвилині заробив штрафний і пробив. Віктору вдалося перекинути стінку, але не пробити Кудрика. Не минуло й хвилини, як Динамо розіграло класну комбінацію. Циганков кинув Караваєва у штрафний, відрізавши захисника, Олександр відкинув під удар Сидорчуку, але воротар Карпат і тут виручив. Капітан господарів закинув снаряд у глибину, Циганков отримав перевагу через незграбні дії опонента, однак заплутався у власних ногах. Караваєв пробивав з кількох метрів після діагоналі Миколенка – захисник "левів" заблокував.

Обрізка Циганкова дала змогу Карпатам провести перший удар на 16-й. Дуже не влучно. Караваєв ідеально віддав під удар Жерсону, який вперше вийшов на лівому фланзі атаки, але Родрігес також нарвався на блок у штрафному. Можливо, найкращий момент старту матчу загубив Лоренцен. Усе почалося з обрізки Караваєва, потім Шабанов в центрі поля подарував супернику вихід у контру. Нападник Карпат пожалів м'яча партнеру, який був зовсім вільним у штрафному, а сам пробив геть провально.

Сидорчук пробив здалеку не дуже прицільно. Ну, хоч перервали динамівці затяжну паузу без ударів. Циганков знову заробив стандарт і пробив. Цього разу намагався влучити у воротарський кут, але Кудрик і тут потягнув. І знову гостріший момент створюють Карпати. На 41-й Шапаренко замість того, щоб організувати швидку контру, подарував супернику м'яч перед своїм штрафним. Вакуленка вивели на одного Бущана, але Георгій виграв дуель. Дженнінгс на добиванні влучив у Караваєва.

Жерсон відповів ефектним ударом по дузі. Кудрик витягнув, а динамівці нарешті організували масований тиск з кількома ударами і прострілами поспіль. Забагато браку, замало інтенсивності в діях команди Михайличенка до перерви. Динамо ніби й веде 11:3 за ударами, в 6 разів частіше влучало у ворота, але яскравіші моменти мали Карпати, які двічі відверто пробачили киян.

У перерві Санжар замінив Лоренцена, випустивши Гуцуляка, а Михайличенко несподівано швидко як для себе зняв Соля і Жерсона. На порятунок гри і результату вийшли Бєсєдін та Вербіч. Словенець обіграв суперника і нокаутував захисника Карпат потужнім дальнім ударом. На 50-й Динамо відкрило рахунок. Циганков потягнув м'яч. Шапаренко віддав Гармашу, той блискуче на хід Віктору, який на швидкості пройшов і знайшов Вербіча у воротарському.