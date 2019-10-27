Динамо – Карпати – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Англія — 20:23 1681
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Ліверпуль дотиснув Тоттенхем, попри дива Гассаніги та ранній гол Кейна – Клопп зберігає 6 очок переваги над Ман Сіті
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Динамо не обіграло Карпати вдома в шаленому матчі УПЛУкраїна — 18:54 7892
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Динамо – Карпати: онлайн-трансляція матчу УПЛ – як це булоУкраїна — 16:52 4520
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Десна на виїзді розгромила Львів та повернулася на другу позицію – "містяни" перервали вражаючу безгольову серіюУкраїна — 15:58 2310
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Вальверде покине Барселону після завершення сезонуІспанія — 15:05 1937