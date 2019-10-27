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ДИНАМО - КАРПАТИ ШАХТАР - ОЛЕКСАНДРІЯ ЛІВЕРПУЛЬ - ТОТТЕНХЕМ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Динамо – Карпати – 1:1 – відео голів та огляд матчу

21:01 786 Читать на русском
Динамо – Карпати – 1:1 – відео голів та огляд матчу
Динамо – Карпати – відео голів та огляд матчу

Динамо не змогло обіграти Карпати в 12 турі УПЛ.

49’ Беньямін Вербіч
 
Артем Шабанов 85’
49’ Беньямін Вербіч
85’ Артем Шабанов

Кияни володіли ініціативою, багато били по воротах, але їхні удари або були неточними, або їх блокували захисники Карпат, або у воротах надійно діяв Олег Кудрик.

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Відкрити рахунок киянам вдалося лише в другому таймі: Вербіч випередив захисника і вразив ворота гостей після прострілу Циганкова. Завадив "біло-синім" здобути три очки автогол Шабанова: на 85-й хвилині захисник невдало підставив ногу під м'яч після прострілу з флангу, а Бущан не зміг зреагувати на цю зрізку.

Динамо не обіграло Карпати вдома в шаленому матчі УПЛ

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Динамо - Карпати Динамо Динамо Відеоновини Карпати Карпати УПЛ
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