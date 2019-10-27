Динамо – Карпати – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Динамо не змогло обіграти Карпати в 12 турі УПЛ.

Кияни володіли ініціативою, багато били по воротах, але їхні удари або були неточними, або їх блокували захисники Карпат, або у воротах надійно діяв Олег Кудрик.

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Відкрити рахунок киянам вдалося лише в другому таймі: Вербіч випередив захисника і вразив ворота гостей після прострілу Циганкова. Завадив "біло-синім" здобути три очки автогол Шабанова: на 85-й хвилині захисник невдало підставив ногу під м'яч після прострілу з флангу, а Бущан не зміг зреагувати на цю зрізку.

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