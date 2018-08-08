Супряга все-таки перейде у Динамо, – ЗМІ

Форвард СК Дніпро-1 Владислав Супряга близький до переходу в київське Динамо.

18-річний нападник Владислав Супряга все ж стане гравцем Динамо, повідомляє ведучий шоу ТаТоТаке Сергій Болотніков.

Супряга: Контракт з Динамо ще не підписував

За його словами, ймовірність того, що трансфер відбудеться – 99%. Окрім цього, сума компенсації за молодого форварда буде вдвічі меншою, ніж про це говорив президент СК Дніпро-1 Юрій Береза (15 млн євро).

Зазначається, що СК Дніпро-1 отримає 50% суми від наступного перепродажу футболіста.

Хацкевич поки що не знає про перехід Супряги