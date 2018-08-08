Супряга все-таки перейде у Динамо, – ЗМІ

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Славія – Динамо: найкращі миттєвості матчу кваліфікації Ліги чемпіонів
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Міжнародний кубок чемпіонів: Реал без Луніна мінімально переміг РомуСвіт — 08:25 417
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Динамо – Славія: важчий суперник, ніж Шахтар, справедливий фініш і рівні шанси на Лігу чемпіонівЛіга чемпіонів — 00:40 6181
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Славія – Динамо: післяматчева прес-конференція Олександра ХацкевичаЛіга чемпіонів — 7 серп 4171
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