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Супряга все-таки перейде у Динамо, – ЗМІ

09:29 870 Читать на русском
Супряга все-таки перейде у Динамо, – ЗМІ
Владислав Супряга / Фото СК Дніпро-1

Форвард СК Дніпро-1 Владислав Супряга близький до переходу в київське Динамо.

18-річний нападник Владислав Супряга все ж стане гравцем Динамо, повідомляє ведучий шоу ТаТоТаке Сергій Болотніков.

Супряга: Контракт з Динамо ще не підписував

За його словами, ймовірність того, що трансфер відбудеться – 99%. Окрім цього, сума компенсації за молодого форварда буде вдвічі меншою, ніж про це говорив президент СК Дніпро-1 Юрій Береза (15 млн євро).

Зазначається, що СК Дніпро-1 отримає 50% суми від наступного перепродажу футболіста.

Хацкевич поки що не знає про перехід Супряги

Теги
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