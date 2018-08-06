Супряга: Контракт з Динамо ще не підписував

Нападник СК Дніпро-1 Владислав Супряга заперечує, що підписував контракт з Динамо, але можливість переходу не заперечує.

"Поки що нічого не хочу коментувати щодо мого переходу в Динамо. Давайте трохи пізніше поговоримо.

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Ніяких документів з київським клубом я поки що не підписував", – цитує Супрягу видання footboom.

Нагадаємо, що Владислав Супряга є вихованцем Дніпра. У 2017 році молодий форвард перейшов в СК Дніпро-1, де зараз і виступає. Після перших 3-х турів команда очолює турнірну таблицю Першої ліги.

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