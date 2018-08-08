Супряга все-таки перейдет в Динамо, – СМИ

Испания — 10:55 161
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Лунин довольно неожиданно не сыграл против Ромы – Реал продолжает интриговать будущим украинца
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Погба сообщил одноклубникам, что хочет уйти из Манчестер ЮнайтедАнглия — 10:44 95
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Славия – Динамо: лучшие мгновения матча квалификации Лиги чемпионовЛига чемпионов — 09:50 143
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Международный кубок чемпионов: Реал без Лунина минимально победил РомуМир — 08:25 198
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Динамо – Славия: более тяжелый соперник, чем Шахтер, справедливый финиш и равные шансы на Лигу чемпионовЛига чемпионов — 01:02 2461
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