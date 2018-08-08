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Супряга все-таки перейдет в Динамо, – СМИ

09:29 375 Читати українською
Супряга все-таки перейдет в Динамо, – СМИ
Владислав Супряга / Фото СК Днепр-1

Форвард СК Днепр-1 Владислав Супряга близок к переходу в киевское Динамо.

18-летний нападающий Владислав Супряга все же станет игроком Динамо, сообщает ведущий шоу ТаТоТаке Сергей Болотников.

Супряга: Контракт с Динамо еще не подписывал

По его словам, вероятность того, что трансфер состоится – 99%. Кроме этого, сумма компенсации за молодого форварда будет вдвое меньше, нежели об этом говорил президент СК Днепр-1 Юрий Береза (15 млн евро).

Отмечается, что СК Днепр-1 получит 50% суммы от последующей перепродажи футболиста.

Хацкевич пока не знает о переходе Супряги

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