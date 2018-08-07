Президент СК Дніпро-1 Береза: Супряга не продається, його ціна – 15 млн євро

Президент СК Дніпро-1 Юрій Береза спростував чутки щодо можливого продажу форварда команди Владислава Супряги.

"Влад Супряга не продається. Останнім часом ходе багато чуток про те, що наш Влад Супряга, форвард СК Дніпро-1, проданий за 1 мільйон євро. Інтернет мерехтить новинами про його трансфер, і що Динамо, купивши його, випередило Манчестер Сіті, Аякс, Лейпциг, Рому тощо.

Кажуть, що йдуть якісь факси, що вже на рахунок гроші прислали або що ми підписали якісь документи. Це все – брехня.

Супряга: Контракт з Динамо ще не підписував

Хочу наголосити з залізною впевненістю : Супряга не продавався і не продається. А кому дуже цікаво, відкрию таємницю – його ціна не нижча за ціну реалмадридівського Луніна! І це – не три, шість або 10 мільйонів євро.

Ціна Влада Супряги – 15 мільйонів євро, а з кожним днем вона може зростати ще на кілька сотень тисяч!

Якщо хтось зможе і здатен запропонувати саме таку ціну – будь ласка, почнемо перемовини. А всі плітки про те, що ми його вже продали – нехай залишаться здогадками фейсбучних тролів", – написав Береза у Facebook.

Динамо запропонувало за Супрягу значно більше за Аякс та РБ Лейпциг, – ЗМІ

Нагадаємо, в понеділок стало відомо, що Супряга став гравцем Динамо, а невдовзі про трансфер оголосять офіційно. За інформацією FootballHub, пропозиція "біло-синіх" була кращою з-поміж інших. Зокрема, раніше СК Дніпро-1 відмовився продавати форварда в Аякс за 3 млн євро.

Владислав Супряга є вихованцем Дніпра, але на професійному рівні почав грати за СК Дніпро-1. У минулому сезоні він провів 22 матчі в Другій лізі, в яких забив 7 м'ячів. Також 18-річний нападник прекрасно себе проявив на юнацькому Євро-2018 (U-19) і потрапив до символічної збірної за підсумками турніру.