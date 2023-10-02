"Супряга тренувався з U-19. Він поступово набирає форму, він давно не грав у футбол. Ви знаєте, що основна команда зараз дуже багато бігає на тренуваннях. Мірча Луческу за лекалами своїх золотих сезонів, у тому числі в Шахтарі, дає величезну кількість бігової роботи та високі навантаження.

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Футболіст, який довго не грав, він просто не витримає ці навантаження. Він не зможе зараз працювати в тому темпі, в тому режимі, в якому працює основна команда. Тому він тренується з U-19.

Супряга – такий гравець, якого треба акуратненько запускати не просто до гри, але й до тренувань. Можливо, вже ближче до зимової паузи ми його побачимо", – сказав Звєров у своїй авторській програмі на ПРОФУТБОЛ Digital.

Нагадаємо, 12 вересня Динамо заявило Супрягу на УПЛ. Востаннє Владислав грав у офіційному матчі за киян ще у 2021 році. Оренда у Сампдорію теж вийшла невдалою – лише один вихід на поле. Його контракт з "біло-синіми" розрахований до 30 червня 2026 року. Transfermarkt оцінює гравця в 1 млн євро.

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