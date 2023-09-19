Форвард Динамо Владислав Супряга попрощався зі своїм агентом, повідомляє Sport.ua.

Динамо шокувало новим прізвищем у заявці на УПЛ – форвард-привид, який понад рік без офіційного футболу

23-річний нападник вирішив не продовжувати контракт з італійською компанією GG11. Саме вона у 2022 році допомогла йому з орендою у Сампдорію, яка завершилась повним фіаско. За інформацією джерела, основною причиною розриву співпраці стали різні погляди на подальший розвиток кар'єри футболіста.

До слова, клієнтами GG11 є наставник Мілана Стефано Піолі та воротар Тоттенхема і збірної Італії Гульєльмо Вікаріо. В Україні послугами GG11 користуються Данило Сікан, Микита Бурда та Олександр Назаренко.

Найімовірніше, інтереси форварда Динамо надалі представлятиме компанія ProStar Вадима Шаблія.

Нагадаємо, Супряга залишався без футболу понад рік через травму. Нещодавно його фітнес-тренер заявив про близьке повернення підопічного на поле, а Динамо внесло його в заявку на УПЛ.

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