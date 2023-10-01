Команда Ротаня після погрому 1:5 від Чорноморця вийшла доволі закритим складом: 3 центральні оборонці, ще стільки ж людей в середині поля, по 2 крайки і маневерні гравці атаки. Матч, як і онлайн-трансляція Динамо – Олександрія на "Футбол 24", стартував о 19:00. Калитвинцев у спробах тиску висувається на вістря, поруч розташовується дует атаки Шулянський з Джевані. Перший момент на 7 хвилині. Караваєв спершу обігрався з Ярмоленком, потім із Ванатом, який продерся у штрафний. Буяльський підхопив і пробив у блок, Дубінчак додавав - зовсім поруч з правим кутом.

Динамо – Олександрія: онлайн-трансляція поєдинку – зіркове повернення для Луческу (відео)

Ярмоленко традиційно змістився у центр і з глибини вирізав розкішний пас на хід Ванату. Владислав відкотив Буяльському, той ліворуч під удар, однак Андрієвський також не влучив у дальній правий кут. Ще одна швидка атака правим флангом. Ярмоленко і Ванат по черзі на якийсь мінімум не встигають, аби розстріляти з кількох метрів. Сирота виконав перспективне закидання через пів поля на Ярмолу, але вдалося лише аут заробити. Однак на 15 хвилині Динамо легко відкрило рахунок. Андрієвський подав стандарт майже від лівої лицьової, Караваєв від ближньої стійки головою перевів на дальню праву, де Бражко спокійно розібрався.

Автор гола ще й виконує Беллінгема. Відібрав Бражко і миттєво вирізав з носка в атаку, де Волошин знайшов ударну позицію для Андрієвського. Постріл вийшов слабким і прямо в руки голкіперу, але який же красень цей новий основний опорник Динамо! Перша заміна від Ротаня вже на 23 хвилині. Чікі Ернандес, якому було дуже важко проти Караваєва і Ярмоленка, поступився місцем на полі Шостаку. Кумедний епізод з білдапом киян. Бущан висувається третім між центральними оборонцями, його ніхто і не думає пресингувати. Луческу кричить на весь стадіон: "Іди, іди!" Воротар збірної України на ці вмовляння піддавався неохоче.

Господарі тиснуть інтенсивніше, але моментами Олександрії вдається розбивати пресинг через пас. А ось далі надто повільно діють вже у фінальній третині поля, даючи киянам змогу легко перекривати всі до того вільні зони. Крик розпачу від Ярмоленка. Андрій робив усе, аби встигнути на не зовсім вдалий дальній пас Сироти. Ніби й 33 роки вінгеру збірної України, а голодний до футболу, наче молодий талант, який хоче підкорити весь футбольний світ.

Перекриває команда Ротаня підступи до свого штрафного кількістю. А ось попереду майже вдалося втекти в акцію 3 на 2 - це Бражко обрізався, а Шостак майстерно трансформував простір у чисельну перевагу. Єдине, що підвело тут гостей, це надто банальний Джевані, який вирішив брати на себе і пробив прямо в блок Сироти. Чергова недбалість на чужій половині завершується прострілом Шулянського, проти якого чомусь грали Буяльський з Ярмоленком, з лівого краю - Бущан відверто виручає, ногами приймаючи на себе удар Джевані з меж воротарського.

Дубінчак не встиг накрити 22-річного бразильця, але хоча б відіграв щільно. А ось Ярмоленко на першому кутовому Олександрії відверто випустив Джевані. Тут уже схибити було практично нереально. Сирота виконав майже ідеальне гольове скидання на суперника, коли виграв повітряну дуель в Кравченка і перевів на дальню стійку - вийшло дуже ефектно, але ж не на ті ворота! Ледь не в наступній атаці партнери встигли виправити ситуацію. Бражко змістився на позицію правого захисника і блискуче закинув на хід Караваєву. Того зупинили на межі фолу, однак Ярмоленко продовжив атаку й ідеально вирізав на Ваната - 2:1.

На самому початку другої половини ще одне ідеальне гольове скидання від киян приводить до взяття воріт. Калитвинцев подав, Караваєв дуже зручно вибив під удару, а вихованець Динамо Скорко, якого не встиг накрити Ванат, прошив Бущана здалеку. Два стандарти гостей стали результативними, але тут на 50% вирішувала дуже якісна допомога від самих підопічних Луческу. Попов пішов у дриблінг перед своїм штрафним, відпустив м'яч і подарував супермомент - Бущан виручив.

Ярмоленко також елегантно вирізає шведою, потім ще й п'ятою продовжує, але на Буяльського кидаються відразу троє, тоді як в Андрієвського не виходить удар. Ярмола врятував майже мертвий м'яч і відкотив назад. Бражко розкішно вирізав з того ж правого флангу, але Волошин не замкнув дальню стійку. Якась дитяча помилка 21-річного кіпера Єрмакова, який порушив правило 6 секунд, протримавши м'яч в руках удвічі довше. Вільний удар, утім, не став результативним - снаряд загубився у блоці з ніг олександрійців.

Попов на стандарті намагався вивести вперед з другого поверху - вище. Перші заміни Динамо на 70 хвилині. Шепелєв і Кабаєв замінили Андрієвського та Волошина, якого вичитав Луческу. Справді, дуже багато м'ячів програвав Назар сьогодні на лівому фланзі, що працював далеко не так потужно, як правий. Скорко і Ковалець по черзі страждають на газоні. "Там уже десять людей лежать", - обурюються динамівці. Гри майже немає вже хвилин 6, одні паузи. Луческу намагається докричатися і до Буяльського. Динамо не вражає в атаці після перерви на фоні глухого автобуса Олександрії.

VAR не вгледів гри рукою в Сігєєва після прострілу Кабаєва. Водночас і виставляв, і ховав її вихованець Шахтаря, важкий момент. І знову кутовий вирішує, і вкотре з правого краю. Ванат цього разу скидає на ліву стійку, де зовсім самотній Бражко робить дубль. Аж дивно стало, що без офсайду в опорника Динамо, але Сігєєв таки застряг. Володимир нині забив двічі сам і організував інший гол киян. Ярмоленко і Ванат нагнітають, Бражко близький до хет-трику - Єрмаков тягне! Буяльський ледь з кутового напряму не закрутив.

На 90+2 Кабаєв протягнув і віддав на ближню стійку. Важкий вихід з-під пресингу від Бущана був практично ідеальним, починаючи з центра поля. У Ваната ще й передасист, Буяльський кладе вже у порожні ворота. Динамо набирає 15 очок, що лише на 3 менше, ніж у лідера. Однак Шахтар то зіграв аж на 3 матчі більше! Тому суто формально це лише 5 місце в таблиці - команда Луческу є відвертим лідер за втраченими. Олександрія залишається в зоні перехідних матчів на вибування: 13 місце, 8 набраних балів.

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