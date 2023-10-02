"Супряга тренировался с U-19. Он постепенно набирает форму, он давно не играл в футбол. Вы знаете, что основная команда сейчас очень много бегает на тренировках. Мирча Луческу по лекалам своих золотых сезонов, в том числе в Шахтере, дает огромное количество беговой работы и высокие нагрузки.

Супряга остался без агента, который устроил его в Сампдорию

Футболист, который долго не играл, он просто не выдержит эти нагрузки. Он не сможет сейчас работать в том темпе, в том режиме, в котором работает основная команда. Поэтому он тренируется с U-19.

Супряга – такой игрок, которого надо аккуратненько запускать не просто к игре, но и к тренировкам. Возможно, уже ближе к зимней паузе мы его увидим", – сказал Зверов в своей авторской программе на ПРОФУТБОЛ Digital.

Напомним, 12 сентября Динамо заявило Супрягу на УПЛ. Последний раз Владислав играл в официальном матче за киевлян еще в 2021 году. Аренда в Сампдорию тоже получилась неудачной – только один выход на поле. Его контракт с "бело-синими" рассчитан до 30 июня 2026 года. Transfermarkt оценивает игрока в 1 млн евро.

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