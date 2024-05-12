"Коли ти виграєш чемпіонство так, як ми це зробили, враховуючи те, як складно для нас починався чемпіонат, я дуже задоволений та пишаюся цим.

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У першу чергу хотів би подякувати своїй родині, яка мене підтримувала. Дякую нашому президенту, нашому керівництву за підтримку, усім, хто працює в нашому клубі, моїм помічникам, які працюють тут у складних обставинах без своїх сімей.

І особлива подяка моїм гравцям. Я дуже пишаюся ними, вони – справжні герої. Хочу присвятити цей титул вболівальникам Шахтаря та всій Україні.

Звісно, ми залежимо від результату фіналу Ліги чемпіонів. Я так розумію, якщо Реал переможе, то ми напряму потрапимо в груповий етап ЛЧ – це буде фантастичним досягненням для нас. Думаю, Шахтар заслуговує бути там, тому що ми довели своєю грою в попередній кампанії, що можемо бути конкурентними. З нетерпінням чекаю фіналу і з нетерпінням чекаю на те, щоб знову зіграти в Лізі чемпіонів зі своєю командою", – сказав Пушіч у коментарі УПЛ ТБ.

Нагадаємо, дуель між Борусією Д та Реалом відбудеться 1 червня у Лондоні. У разі перемоги мадридців Шахтар автоматично потрапить у групу ЛЧ-2024/25, в іншому випадку "гірники" гратимуть у кваліфікації.

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