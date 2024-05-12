– У першому таймі була абсолютно рівна гра. Щодо пенальті, то я не впевнений, що він був. Поки що не переглядав момент, але Вівчаренко сказав, що м'яч спочатку влучив йому в груди, а потім в руку. Згідно з сучасними трактуваннями правил, це не пенальті. Але цей момент треба передивитись.

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– Що трапилось наприкінці матчу? Бразильці трохи завелися?

– Це футбол, це емоції. Думаю, що вболівальники скучили за такими емоціями, коли ніхто не хотів поступатися. У всіх були емоції – у бразильців, в українців... Для футболу це нормальна історія.

– Після матчу ви обійняли Дячука. Для нього це був перший матч, у вас за плечима багато подібних ігор.

– Макс – молодець, він віддав усі сили на полі. Після матчу інколи важко себе контролювати, коли сил взагалі не залишилось. Добре, що він слухає старших та не накоїв нічого зайвого після фінального свистка. Ми не заслуговували на поразку, віддали всі сили, у підсумку це була цікава гра.

– Чому ви не вийшли в основі?

– Це питання до головного тренера, він обирає склад та тактику на гру. Я неодноразово казав, що буду грати стільки, скільки часу дасть тренерський штаб. Не має значення, це будуть 10 хвилин чи 90, але я буду виходити та віддавати максимум на полі.

– Це не пов'язано з медичними показаннями?

– Ні, в цьому плані все нормально, – цитує Ярмоленка офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, поразка Динамо дозволила Шахтарю достроково завоювати золото УПЛ – кияни з 63-ма пунктами посідають другу сходинку турнірної таблиці.

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