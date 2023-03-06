Нападник Динамо Владислав Супряга переживає "чорну смугу" не лише на футбольному полі, а й у побуті.

Чемпіон світу U-20 непогано виглядав на зборах, але на перший матч року проти Інгульця (0:2) чомусь не отримав місця навіть у запасі. Причиною такого рішення Мірчі Луческу стали зовсім не футбольні події.

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"Історія досить несподівана. Напередодні матчу з Інгульцем Влад Супряга потрапив у ДТП. Кажуть, десь на Столичному шосе, хоча це не точно. ДТП була точно. Важливо, що сам футболіст не постраждав, хоча машина постраждала конкретно. Тепер замість конкуренції Раміресу повинен ремонтувати свою іномарку преміум-класу. Поворот не туди", – розповів ведучий програми ТаТоТаке Михайло Співаковський.

Нагадаємо, Супряга мав складну травму, через яку не провів жодної офіційної секунди за Динамо у першій частині сезону. Востаннє нападник забивав на клубному рівні ще 23 вересня 2020 року – матч проти Гента у кваліфікації ЛЧ.

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