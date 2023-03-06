Кубок африканських націй U-20, півфінал

Сенегал – Туніс – 3:0

Голи: Демба, 7, Л. Камара, 17, 52

Самба Діалло вже звично вийшов у старті з капітанською пов'язкою і долучився до першого гола. Представник Динамо прийняв м'яч на лівому фланзі, віддав передачу Бассе, а той швидко переправив на Демба – потужний удар з 25 метрів став несподіванкою для кіпера.

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Дуже швидко сенегальці закріпили перевагу завдяки помилці суперника. Сассі віддав надто слабку передачу назад, і Ламін Траоре у підкаті випередив кіпера Тунісу. Діалло дуже хотів забити, але цього вечора не судилося. По перерві суперники блокували 2 поспіль удари Самби, допоки м'яч не відлетів у ноги того-таки Траоре – 3:0. За такого рахунку тренер сенегальців вирішив поберегти Діалло, змінивши капітана на 70-й хвилині.

Другий фіналіст визначиться також сьогодні у парі Нігерія – Гамбія. 11 березня стане відомо, чи повернеться Діалло до Динамо у статусі переможця молодіжного КАН.

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