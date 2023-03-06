Інтерв'ю "Футбол 24" із Юрієм Морозом – напередодні старту України U-17 в еліт-раунді відбору Євро-2023, де суперниками "синьо-жовтих" стануть Італія, Ірландія та Кіпр.

Юрій Мороз – культова персона для українського юнацького футболу. Юрій Леонтійович виховав не одного футболіста, який зараз виступає в УПЛ. У нинішньому складі Динамо, як мінімум, п'ять гравців, які пройшли школу Мороза – Тимчик, Шапаренко, Попов, Дубінчак, Лєднєв.

Мороз-тренер став широко відомим, коли його Динамо U-19 наробило галасу в Юнацькій Лізі УЄФА. У сезоні 2016/17 кияни двічі били Бенфіку, Наполі, відігралися у Стамбулі проти Бешикташа, поступаючись після першого тайму 0:3. Тільки 1-2 футболісти з тієї команди не перейшли у професіональний футбол.

Після нетривалої роботи в Чорноморці Юрій Леонтійович повернувся на юнацький рівень. Мороз очолює збірну України U-17 – це хлопці 2006 року народження. Покоління, яке вважають одним із найталановитіших в історії українського футболу. Кирило Пашко та Матвій Пономаренко вже встигли зіграти за першу команду. Обдарованим гравцям потрібен відповідний тренер, який допоможе їм розвинути свої таланти.

– Юрію Леонтійовичу, як оціните жеребкування еліт-раунду відбору Євро-2023?

– Загалом задоволений. З кожною командою потрібно грати, намагатися перемагати. Нікого шапками закидати зараз не можна. На юнацькому рівні команди – рівні. Все покажуть тільки матчі.

– Матч проти Італії особливий? Ваша команда вперше гратиме проти великої збірної.

– Мабуть, так. Італійці завжди мали сильні збірні. Для нас це може стати іспитом, щоб зрозуміли свій рівень. Могли побачити свої сильні та слабкі сторони. З іншого боку, хлопці вже провели багато міжнародних матчів на юнацькому клубному рівні. Тому не повинно бути ніяких проблем.

– Задоволені, що матч проти Італії буде в останньому, третьому турі?

– Не хотілося б забігати наперед. Все покаже турнір та матчі. Перед стартом усі суперники рівні.

– Завдання перед збірною – перше місце, чи путівка на Євро?

– Ставимо завдання – перемагати у кожному матчі. А після завершення турніру вже будемо оцінювати виступ.

– Відбір у Боснії та Герцеговині. Минули три місяці. Як оціните старт вашої команди?

– Успішно. Посіли перше місце у групі та отримали путівку в еліт-раунд. При цьому показали хорошу гру. Завдання виконано. Хлопці приїхали перемагати, хотіли грати. Показували гідний футбол.

Матч проти Боснії та Герцеговини стоїть трохи осторонь, бо вихід з групи вже був гарантований. А це психологічно важко: результату досягнуто, але потрібно провести хорошу гру.

– Розкажіть про свій тренерський штаб.

– Мій асистент – Дем'янець Сергій Зіновійович. Він вже давно в юнацькому футболі, працював також на дорослому рівні. Був у штабі Юрія Калітвінцева у збірній, яка виграла Євро U-19 у 2009 році. З воротарями працює Тарас Луценко. Він вже багато років займається із голкіперами в системі Динамо. Ще Павло Чередніченко із юнацької команди Зорі. Всі хлопці – професіонали. Питань ніяких немає.

– Збірна 2006 року народження має базовий клуб – Динамо. Зараз ці гравці виступають за юнацьку команду Зорі у першості 19-річних. Це плюс, коли є базова команда для збірної?



– Так. Динамо змогло зібрати одних із головних талантів країни. Після початку війни вдалося їх зберегти. Вони вже працюють не один рік разом. Звичайно, що клубна зіграність допомагає і в збірній. Відзначив би СК Дніпро-1, Рух, Металіст, де також працюють із молоддю та є групи талановитих футболістів 2006 року.

– Ви так і не провели збір у Туреччині в лютому. Це стане проблемою?

– Звичайно, що хотілося б зібратись. Подивитися потенційних новачків. Але ми всі розуміємо, в який час живемо. Дякувати ЗСУ, що ми маємо можливість грати офіційні матчі.

Я був у Туреччині на зборах. Я бачив, як працюють юнацькі команди Зорі, Металіста. На зв'язку із Рухом та СК Дніпро-1. Вся інформація у мене є.

– Два ваші легіонери – Артем Бакай та Марко Кессель – мають практику в Зальцбургу та Славії відповідно?

– З цим є проблеми. Сподіваюся, вони у майбутньому гратимуть більше.

Марко Кессель

– Варто чекати новачків?

– Так. Селекція у збірній ніколи не завершується. Хто себе проявлятиме, той отримає запрошення. Зараз виклик отримують Владислав Руснак зі Сієни та Богдан Будко із АЗ Алкмар.

– Багато українців поїхали закордон після початку повномасштабної війни. Колишній гравець ФК Львів Максим Лехів виступає за Лаціо. Антон Русо грає в Німеччині за Ессен. Слідкуєте за ними?



– Так. Тримаємо руку на пульсі по обох футболістах.

– У Європі більшає молодих футболістів українського походження. Вони – діти емігрантів 90-2000-х. Головним талантом Падови є Едуардо Ігнатов. Його мама Оксана активно збирає гуманітарну допомогу в рамках проектів УАФ. Звертали увагу на Едо?

– По цьому футболісту маю не так багато інформації. Після розмови з вами буду більше придивляюся до цього хлопця. Потрібно докупи зібрати українських футболістів, щоб зберегти їх для нашого футболу.

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– Син Андрія Шевченка – Джордан – теж 2006 року народження. Був в академії Челсі, зараз – Тоттенхема. Розглядаєте цього футболіста?

– Двері у збірну ні для кого не зачинені.

– Син Євгена Краснікова – Єгор – отримав виклик на перший ознайомчий збір у Києві. Але у Боснії та Герцеговині його не було. У чому причина?

– Тут немає проблем. Єгор у розширеному списку. На позиції нападника – конкуренція. Грають сильніші. Ми далі розраховуємо на Єгора.

– Кирило Пашко та Матвій Пономаренко дебютували за першу команду Динамо на зборах в Туреччині. Вони готові до дорослого футболу?



– То аванси для цих футболістів. Клуб на них сподівається. Матчі за першу команду – винагорода за їхню роботу. Стимулювати молодих гравців потрібно.

– Які найбільш проблемні позиції в збірній?

– Коли з'являються хороші гравці, то ми тільки раді. На якій позиції він не грав би – завжди матиме шанс. За жодним футболістом не закріплене місце.

– Восени 2016 року Динамо наробило галасу в Юнацькій Лізі УЄФА. Двічі обіграли Бенфіку, Наполі. У шести матчах розписали тільки одну нічию. У чому була сила тієї команди?

– У гравцях. Кожен футболіст віддався грі. Шапаренко, Лєднєв, Булеца, Миколенко, Попов, Русин, Вантух, Дубінчак – яке прізвище не назвеш, всі грають. Кожен із них має не тільки талант, але і характер.

– Що сталося у першому матчі плей-офф проти Аякса?

– Я б не хотів згадувати. Це вже історія. Вже зробили багато висновків стосовно цього. Рухаємося далі.

– Одним із головних талантів тієї команди був Ахмед Алібеков. Чому він так і не розкрився?

– Алібеков – дійсно талановитий гравець. Він у мене грав і в опорній зоні, і в центрі захисту. Можливо, Ахмеду не вистачає здоров'я. Тільки розпочне, починаються проблеми. Дуже хороший гравець, розумний, універсальний. Характер є у нього. Але щось йому заважає.

– Владислав Ванат готовий стати основним форвардом?

– Так. Швидкий, розумний, технічний гравець. Може вирішити момент з хорошою реалізацією. Сподіваюся, він тільки прогресуватиме і додаватиме.

– Ви тривалий час працювали в системі Динамо. Потім очолювали Чорноморець. Зараз знову повернулися у юнацький футбол. Не вважаєте, що це крок назад у вашій професіональній кар'єрі?



– Ні. Для мене головне – бути потрібним українському футболу, приносити користь. Якщо це можна робити на юнацькому рівні, то чому б ні? Я не боюся роботи.

– Багато ваших вихованців грають за першу команду Динамо, вистачає гравців і в інших клубах УПЛ. У чому секрет вашої роботи з молоддю?



– Праця. Непросто працювати із молодими хлопцями. Ти бачиш у ньому футболіста. Вимагаєш, заохочуєш. Але процес становлення – дуже складний та тривалий. Він вимагає щоденної роботи над собою і терпіння.

Кожному тренеру в УПЛ хочеться мати досвідчених, найкращих футболістів. Але молодим також потрібно довіряти. Кожному наставнику приємно, коли його вихованці досягають успіху. Це визнання роботи тренера.

Сергій Тищенко, спеціально для Футбол 24

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