Нападающий Динамо Владислав Супряга переживает "черную полосу" не только на футбольном поле, но и в быту.

Чемпион мира U-20 неплохо смотрелся на сборах, но на первый матч года против Ингульца (0:2) почему-то не получил места даже в запасе. Причиной такого решения Мирчи Луческу стали совсем не футбольные события.

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"История довольно неожиданная. В преддверии матча с Ингульцем Влад Супряга попал в ДТП. Говорят, где-то на Столичном шоссе, хотя это не точно. ДТП было точно. Важно, что сам футболист не пострадал, хотя машина пострадала конкретно. Теперь вместо конкуренции Рамиресу должен ремонтировать свою иномарку премиум-класса. Поворот не туда", – рассказал ведущий программы ТаТоТаке Михаил Спиваковский.

Напомним, Супряга получил сложную травму, из-за которой не провел ни одной официальной секунды за Динамо в первой части сезона. В последний раз нападающий забивал на клубном уровне еще 23 сентября 2020 года – матч против Гента в квалификации ЛЧ.

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