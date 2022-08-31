Іван Піроженко, який представляє інтереси Владислава Супряги, розповів, чому кар'єра його підопічного наразі складається не надто вдало.

"Влад не стільки набирає вагу, як повніє від психологічного стресу в Динамо. Він стежить за харчуванням, здає кров, має дієтолога", – сказав Піроженко у програмі "ТаТоТаке".

Супряга був у списку цілей 6 клубів з Європи – найкращий варіант для форварда не влаштував Динамо

Цікаво, що Іван спробував на власному прикладі показати Супрязі, що схуднути не так складно. Піроженко завдяки дієті за два тижні скинув 15 кілограм, однак Владу це не допомогло.

Нагадаємо, Супряга перейшов у Динамо з СК Дніпро-1 влітку 2018 року і провів у складі "біло-синіх" 47 матчів (3 голи і 6 асистів). У сезоні 2019/20 виступав в арендах: першу частину провів за дніпрян, а другу – за Сампдорію (1 матч). Нині Владислав відновлюється після операції на кульшовому суглобі і не зможе допомогти Динамо найближчі 4 місяці.

"Ми переважали Динамо": колись він подавав м'ячі Сидорчуку, а зараз розпочав розгром рідного клубу