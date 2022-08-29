Інтерв'ю "Футбол 24" із сенсаційним дебютантом УПЛ у складі СК Дніпро-1. Цей день Едуард Сарапій запам'ятає на все життя.

Центральний матч 2-го туру УПЛ подарував найбільшу несподіванку. У номінально домашньому двобої Динамо розгромно поступилося СК Дніпро-1. Одним із героїв зустрічі став дніпрянин Едуард Сарапій. У дебютному поєдинку в Прем'єр-лізі 23-річний захисник відзначився розкішним голом.

Про нього, а також про виліт з Ліги Європи та секрет перемоги над Динамо Едуард розповів після матчу для Футбол 24.

– Матч видався доволі важким. Ми наполегливо готувалися, розуміли, що буде непросто. Складність полягала також у тому, що ми трохи менше відпочивали за Динамо, теж багато переїжджали за останній час. Проте ми підійшли до поєдинку у бойовому настрої і дуже хотіли перемогти.

– З огляду на те, що ви багато років провели у структурі київського клубу, цей матч був для вас особливим?

– Так, це правда. Я щиро вдячний Динамо за все. Дуже поважаю цей клуб. Ця гра була для мене найважливіша.

– Ви нарешті дебютували у Прем'єр-лізі і забили у першому ж поєдинку.

– Чудово, що все так склалося. Давно про це мріяв. Я пограв вже у всіх можливих лігах (Сміється). Нарешті добрався до УПЛ. І я чекав на цей момент, і усі мої родичі. Прикро тільки, що без глядачів на трибунах доводиться грати, однак це вимушений захід.

– Сьогодні ви грали проти Гармаша, Буяльського та інших досвідчених футболістів Динамо. Свого часу подавали їм м'ячі, а сьогодні долучилися до перемоги над ними?

– Так, неодноразово виконував функції болбоя на поєдинках Динамо. Більше того, я ж із Запоріжжя – колись подавав там м'ячі Сергію Сидорчуку, коли він грав за Металург. Сергій – справжня легенда запорізького футболу. Сьогодні було дуже приємно ділити з ним одне поле.

– Перемога Дніпро-1 з таким рахунком – велика несподіванка. Чи по грі такий підсумок?

– Як на мене, так. Ми провели класний матч, переважали суперника. Сподіваюся, вболівальники, які дивилися цей матч, у захваті від нашої гри. Можна відверто сказати, що ми зіграли дуже добре.

– Фактор недооцінки міг датися взнаки?

– Можливо. У всякому разі це зіграло нам на користь. Нехай інші теж недооцінюють – це тільки нам на руку.

– Ваш гол – окраса цього матчу. Але здалося, що такі розіграші ви награєте на тренуваннях?

– Безперечно. У Піхальонка фантастична передача. Я на сто відсотків знав, куди він подаватиме і повинен був закривати певну позицію. Я встиг, все так і сталося.

– Виліт вашої команди з Ліги Європи неприємно здивував. Як сприйняв це колектив?

– У нас була ціль – потрапити у груповий етап. Звичайно, це болісний момент для усіх нас. Однак ми вже забули ці матчі. Тренерський штаб попросив нас зробити висновки і рухатися далі. Тепер концентруємося на Лізі конференцій.

– У групі з вами ще одна кіпрська команда, а також АЗ та загадковий Вадуц.

– Думаю, це група, з якої нам під силу вийти. Принаймні, ми зробимо все для цього. Не думаю, що протистояння з АЕКом є показовим. То були перші матчі у сезоні після довжелезної паузи. Ми набиратимемо від гри до гри.

– У Дніпро-1 – інтернаціональний колектив. Встигли навести лад з комунікацією?

– Ой, я ж у Металісті раніше грав. Там легіонерів не менше було (Усміхається). Це не проблема, усі звикли, працюємо. Далі розумітимемо одне одного ще краще.

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