Иван Пироженко, представляющий интересы Владислава Супряги, рассказал, почему карьера его подопечного пока складывается не слишком удачно.

"Влад не столько набирает в весе, сколько поправляется от психологического стресса в Динамо. Он следит за питанием, сдает кровь, у него есть диетолог", – сказал Пироженко в программе "ТаТоТаке".

Супряга был в списке целей 6 клубов из Европы – лучший вариант для форварда не устроил Динамо

Интересно, что Иван попытался на собственном примере показать Супряге, что похудеть не так сложно. Пироженко благодаря диете через две недели сбросил 15 килограмм, однако Владу это не помогло.

Напомним, Супряга перешел в Динамо из СК Днепр-1 летом 2018 года и провел в составе "бело-синих" 47 матчей (3 гола и 6 ассистов). В сезоне 2019/20 выступал в арендах: первую часть провел за днепрян, а вторую – за Сампдорию (1 матч). Сейчас Владислав восстанавливается после операции на тазобедренном суставе и не сможет помочь Динамо в ближайшие 4 месяца.

"Ми переважали Динамо": колись він подавав м'ячі Сидорчуку, а зараз розпочав розгром рідного клубу