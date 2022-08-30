"Пропозицій вистачало. Це були Салернітана, Болонья, Сампдорія, Торіно і Труа. Десь клуби повелися не охайно. Зокрема, дуже некрасиво вчинила Сампдорія. Вони зробили пропозицію, Динамо на неї погодилося, а вранці італійці від неї відмовилися. Все було близько, але потрібні зусилля від якихось сторін. Офіційну пропозицію робив Базель. Але там сторони теж не порозумілися через кілька мільйонів.

Супряга прооперований – Динамо втратило форварда до кінця року

Швейцарці правильно мислили. Вони хотіли взяти Супрягу в оренду на півтора року з правом викупу. Якби це вийшло, для Влада це було б рятівне коло. У Базелі не звертали уваги, що це гравець із пострадянського простору з незнанням англійської. Вони були готові дати йому рік на адаптацію, а потім уже дивитися. Це був ідеальний варіант, але не зійшлися у ціннику.

Чому не вийшло в Сампдорії? Він не знав мови, не розумів настанов тренера. Потім почалася війна, почали бомбити Одесу, батькові надіслали повістку. Коли ти 21-річний хлопець – це складно все усвідомити. І ключовий фактор: коли Супряга перейшов до Сампдорії, команда боролася за виживання, і там не було місця для експериментів", – розповів Піроженко в інтерв'ю ТаТоТаке.

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