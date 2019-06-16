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Супряга підтвердив, що у наступному сезоні виступатиме за СК Дніпро-1

22:35 1879 Читать на русском
Супряга підтвердив, що у наступному сезоні виступатиме за СК Дніпро-1
Владислав Супряга / УАФ

Нападник Динамо та збірної України U-20 Владислав Супряга прокоментував перемогу юнацької команди на чемпіонаті світу та розповів про своє майбутнє.

"У фіналі чемпіонату світу рано пропустили, не очікували такого повороту подій. У перерві не змінювали тактику, ми грали в свій футбол. Знали, що ми їх дотиснемо. І так і вийшло.

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Тренер сказав, що пишається нами. Те ж саме сказали і батьки, дівчина, брат, тітка, всі рідні.

Пропозиції? Буду грати за СК Дніпро-1 в наступному сезоні", – передає слова Супряги Tribuna.com.

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Нагадаємо, Владислав Супряга перейшов у Динамо з СК Дніпро-1 влітку минулого року. За неофіційною інформацією сума трансферу склала 6,5 мільйона євро.

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