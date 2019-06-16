"Лунін та Супряга – герої, а Україна досягла вершини світу": європейські ЗМІ про перемогу "синьо-жовтих" на ЧС-2019 U-20

Провідні європейські ЗМі вважають, що команда Олександра Петракова справедливо стала переможцем молодіжного чемпіонату світу (U-20), який завершився в Польщі.

Marca: магії Лі Кан Іна виявилося недостатньо

Немає нічого кращого, ніж опинитися в потрібному місці у потрібний момент. Владислав Супряга скористався двома помилками суперника, що змінити перебіг матчу, який невдало складався для України після пропущеного гола на початку поєдинку.

Україна U-20 – Південна Корея U-20 – 3:1 – відео голів та огляд матчу, в якому "синьо-жовті" стали чемпіонами світу

Магії Лі Кан Іна виявилося недостатньо для Кореї. Гравець Валенсії переграв Луніна з 11-метрової позначки. Це був єдиний момент у матчі, коли голкіпер Реала був змушений капітулювати.

Команда Олександра Петракова блискуче відреагувала на зміну тактики суперником у другій половині зустрічі. І це при тому, що "синьо-жовті" розпочали матч без Данила Сікана (4 голи на турнірі) у стартовому складі не могли розраховувати на Дениса Попова (3 голи) через дискваліфікацію.

AS: дуель Андрія Луніна та Лі Кан Іна

В Іспанії це протистояння більше нагадувало дуель Луніна та Лі Кан Іна, ніж України та Південної Кореї. Азійська команда поставилася до переваги, здобутої на перших хвилинах завдяки VAR, так, ніби вона буде вічною.

Україна U-20 – Південна Корея U-20: українці – чемпіони світу 2019, Лунін, Супряга і Ко феєрять, Петраков всіх переграв

Нападник Динамо Владислав Супряга вибрав найбільш слушний день на чемпіонаті світу-2019, щоб сяяти. Його єдині 2 голи на польських полях подарували Україні титул.

Лунін точно не забуде ці 3 тижні: він пропустив 4 голи у 6 матчах, підняв над головою трофей та був визнаний найкращим воротарем турніру. На передсезонній підготовці Реала на Зідана очікує зустріч із воротарем, який значно виріс у своїй майстерності.

Mundo Deportivo: Лунін демонструє спокій, не притаманний футболістові його віку

Андрій Лунін провів чудовий чемпіонат і тепер має всі шанси претендувати на місце у новому проекті Зінедіна Зідана в Реалі.

Молодий воротар мадридців у матчі проти Кореї продемонстрував свою потужність, лідерські якості та зрілість. Лунін передбачав кожну дію корейської команди та добре розпочинав атаки своєї.

Завоювання Кубка світу U-20 – велике досягнення для українського голкіпера, який протягом усього чемпіонату випромінював спокій, не притаманний футболістові його віку.

Gazzetta dello Sport: другий титул України у її футбольній історії

Після перемоги на юніорському Євро-2009 Україна здобула титул чемпіона світу на юнацькому рівні. Матч проти Південної Кореї не був для підопічних Олександра Петракова легкою прогулянкою.

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Українці значно легше почувають себе під час гри в захисті, а в атаці вже не мають необхідної легкості. Героєм фіналу став Владислав Супряга, який протягом турніру лише спостерігав, як феєрить Данило Сікан.

Лі Кан Ін, який став найкращим гравцем чемпіонату, зумів лише з пенальті засмутити Андрія Лунін – це був єдиний випадок, коли воротар Реала не зміг завадити корейцям забити.

Corriere dello Sport: вирішальний фактор Супряги

Україна, яка у півфіналі обіграла Італію, стала чемпіоном світу. Вирішальним фактором для перемоги "синьо-жовтих" став дубль Владислава Супряги.

Підопічні Олександра Петракова не посипалася після пенальті у власні ворота на перших хвилинах, а продовжували демонструвати свою гру, регулярно створюючи небезпечні моменти, що, врешті, і принесло результат. Цікаво, що українська команда вперше протягом турніру була змушена відіграватися.

Південна Корея намагалася у другому таймі щось змінити, але сейви Луніна та два голи України вирішили долю поєдинку.

France Football: Україна досягла світової вершини

Україна ніколи не досягала світової вершини. Однак саме вона була коронована напередодні ввечері у польському Лодзі у найменш вірогідному фіналі.

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В українців є футбольні ресурси, що вони й показали у матчі проти Південної Кореї. Андрія Луніна визнали найкращим воротарем турніру, і у фіналі він показав, що заслуговує на це знання. А Владислав Супряга оформив важливий дубль.

Збірна України в 2001, 2005 та 20015 роках не могла подолати межу 1/8 фіналу чемпіонату світу. Однак цьогоріч Олександр Петраков та його команда повертаються додому у статусі чемпіонів.