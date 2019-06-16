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Булеца та Супряга вирушать в оренду до СК Дніпро-1

16:59 1526 Читать на русском
Булеца та Супряга вирушать в оренду до СК Дніпро-1
Сергій Булеца / FIFA.com

Сергій Булеца та Владислав Супряга розпочнуть новий сезон у СК Дніпро-1.

Сергій Булеца та Владислав Супряга перейдуть в СК Дніпро-1 на правах оренди, інформує Tribuna.

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До слова, поки Сергій так і не дебютував в елітному дивізіоні країни. Нагадаємо, 20-річний хавбек Динамо Сергій Булеца став чемпіоном світу серед гравців до 20 років і отримав Срібний м'яч турніру. Раніше повідомлялось, що Булеца всерйоз зацікавив італійський Лечче.

Відзначимо, Супряга зіграв у 10 матчах за Динамо, відзначившись голом. На рахунку ж Булеци 59 матчів у першості U-21 і 16 забитих м'ячів, а також 22 матчі та 8 голів у першості U-19.

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08:49
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Сергій Булеца Сергій Булеца СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 Владислав Супряга Владислав Супряга Україна U-20 Україна U-20 Головне Трансфери Динамо Київ Динамо Динамо
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