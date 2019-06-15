Супряга розповів, що допомогло йому забити два голи у фіналі чемпіонату світу U-20

Нападник збірної України Владислав Супряга поділився емоціями після переможного фіналу.

Автор дубля у матчі проти Південної Кореї прокоментував історичне досягнення.

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"Дякую усім фанатам, які підтримували нас упродовж всього турніру. Для нас це дуже сильна перемога. Мої голи? Я дуже старався сьогодні, можливо, фарт був на моєму боці.

Я ще повністю не усвідомив, що став чемпіоном світу", – цитує Супрягу UAПерший.

Україна U-20 – Південна Корея U-20 – відео голів

Україна здобула перемогу над Південною Кореєю з рахунком 3:1 і вперше в своїй історії стала володарем кубка молодіжного чемпіонату світу.