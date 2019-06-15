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Супряга розповів, що допомогло йому забити два голи у фіналі чемпіонату світу U-20

21:57 741 Читать на русском
Супряга розповів, що допомогло йому забити два голи у фіналі чемпіонату світу U-20
Збірна України святкує гол Супряги / Сайт ФІФА

Нападник збірної України Владислав Супряга поділився емоціями після переможного фіналу.

34’ Владислав Супряга
53’ Владислав Супряга
89’ Георгій Цітаішвілі
 
Лі Кан Ін 5’
5’ Лі Кан Ін
34’ Владислав Супряга
53’ Владислав Супряга
89’ Георгій Цітаішвілі

Автор дубля у матчі проти Південної Кореї прокоментував історичне досягнення.

Петраков – про перемогу на ЧС-2019 U-20: Це був матч мого життя

"Дякую усім фанатам, які підтримували нас упродовж всього турніру. Для нас це дуже сильна перемога. Мої голи? Я дуже старався сьогодні, можливо, фарт був на моєму боці.

Я ще повністю не усвідомив, що став чемпіоном світу", – цитує Супрягу UAПерший.

Україна U-20 – Південна Корея U-20 – відео голів

Україна здобула перемогу над Південною Кореєю з рахунком 3:1 і вперше в своїй історії стала володарем кубка молодіжного чемпіонату світу.

blog_ava
Україна U-20 в історичному фіналі ЧС-2019 переконливо перемогла Південну Корею U-20
20:55
9487
Теги
Чемпіонат світу U-20 Україна U-20 Україна U-20 Україна U-20 - Південна Корея U-20 Світ Владислав Супряга Владислав Супряга
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