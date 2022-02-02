Орендований форвард зареєстрований на офіційному сайті клубу під "сімкою".

"Перехід в Серію А – великий плюс для Супряги": Кулач радіє за колишнього конкурента

Супряга – не перший українець, який отримав сьомий номер у Сампдорії. Під ним бігав і Олексій Михайличенко, хоча у сезоні 1990/91 за гравцями постійний номер ще не закріпляли. Також цю цифру носив хавбек Фернандо, якого генуезці придбали у Шахтаря.

Нагадаємо, в поточному сезоні Супряга не записав до свого активу результативних дій за Динамо. Оренда в Сампдорії розрахована до кінця кампанії з правом викупу.

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