Арендованный форвард зарегистрирован на официальном сайте клуба под "семеркой".

"Переход в Серию А – большой плюс для Супряги": Кулач радуется за бывшего конкурента

Супряга – не первый украинец, получивший седьмой номер в Сампдории. Под ним бегал и Алексей Михайличенко, хотя в сезоне 1990/91 за игроками постоянный номер еще не закреплялся. Также эту цифру носил хавбек Фернандо, которого генуэзцы приобрели у Шахтера.

Напомним, в текущем сезоне Супряга не записал в свой актив результативные действия за Динамо. Аренда в Сампдории рассчитана до конца кампании с правом выкупа.

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