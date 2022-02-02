Супряга получил в Сампдории звездный номер с украинским следом
Новичок Сампдории Владислав Супряга может похвастаться как минимум красивым номером на спине.
Арендованный форвард зарегистрирован на официальном сайте клуба под "семеркой".
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Супряга – не первый украинец, получивший седьмой номер в Сампдории. Под ним бегал и Алексей Михайличенко, хотя в сезоне 1990/91 за игроками постоянный номер еще не закреплялся. Также эту цифру носил хавбек Фернандо, которого генуэзцы приобрели у Шахтера.
Напомним, в текущем сезоне Супряга не записал в свой актив результативные действия за Динамо. Аренда в Сампдории рассчитана до конца кампании с правом выкупа.
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