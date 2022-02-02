"Я нічого не вирішую за трансфери, у кожного футболіста свій шлях. Зараз вийшло так. Я радий за Супрягу, бо вже давно було багато розмов про те, що ним цікавляться хороші команди.

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Перехід у Серію А – це великий плюс для нього. Бажаю йому удачі, закріпитись там і проявити себе дуже добре. Я, чесно, стежитиму і буду тільки радий, якщо він себе проявить", — сказав Кулач у коментарі Yellow.

Нагадаємо, у поточному сезоні Супряга провів за Динамо 6 матчів і не відзначився результативними діями. Статистика Кулача – один гол в 5 поєдинках.

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