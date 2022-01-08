Потенційний трансфер Владислава Супряги в Серію А знову набирає обрисів.

Як відомо, Сампдорія повернулась до ідеї підписання Владислава Супряги і зробила пропозицію Динамо щодо нападника.

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За інформацією SampNews24, "моряки" за оренду 21-річного українця до літа 2022 року готові викласти 1 млн євро. Окрім того, італійський клуб хоче зафіксувати суму трансферу після завершення оренди футболіста. Якщо Динамо погодиться на продаж, то гарантовано отримає 8 млн євро.

До слова, влітку форвард був дуже близький до переходу в Сампдорію, але трансфер зірвався в останній момент.

Нагадаємо, у поточному сезоні Супряга провів за Динамо 6 матчів у всіх турнірах, результативними діями не відзначався. Transfermarkt оцінює гравця у 4 млн євро.

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