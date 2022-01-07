Нападник Динамо Владислав Супряга може отримати шанс реанімувати свою кар'єру на Апеннінах.

Сампдорія повернулась до ідеї підписання 21-річного українця, інформує Sampnews24. Кияни пропонують варіант оренди з правом викупу.

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У переході зацікавлений наставник генуезців Роберто Д'Аверса, який вважає, що клуб має певні труднощі в атаці. Супряга нібито міг би стати розв'язанням проблеми. Влітку форвард був дуже близький до переходу в Сампдорію, але трансфер зірвався в останній момент.

Нагадаємо, поточного сезону Владислав провів за Динамо 263 хвилин у 6 матчах – без результативних дій. Раніше на форварда претендувала низка клубів з Серії А. Transfermarkt оцінює гравця у 4 млн євро.

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