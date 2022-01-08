Потенциальный трансфер Владислава Супряги в Серию А снова набирает очертания.

Как известно, Сампдория вернулась к идее подписания Владислава Супряги и сделала предложение Динамо по поводу нападающего.

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По информации SampNews24, "моряки" за аренду 21-летнего украинца до лета 2022 года готовы выложить 1 млн евро. Кроме того, итальянский клуб хочет зафиксировать сумму трансфера после завершения аренды футболиста. Если Динамо согласится на продажу, то гарантированно получит 8 млн евро.

К слову, летом форвард был очень близок к переходу в Сампдорию, но трансфер сорвался в последний момент.

Напомним, в текущем сезоне Супряга провел за Динамо 6 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отмечался. Transfermarkt оценивает игрока в 4 млн евро.

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