Київське Динамо дуже близьке до трансферу форварда Владислава Супряги в Серію А.

21-річний нападник незабаром приєднається до Сампдорії, стверджує сайт Джанлуки Ді Марціо. Сторони вже владнали фінансові деталі, а остаточно угоду мають закрити вже завтра, 16 серпня.

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Генуезці орендують Супрягу за 1,5 мільона євро й опцією викупу за 7 мільйонів. Цікаво, що киянам вдалось трішки підняти цифри в угоді, адже раніше Сампдорія пропонувала 1 млн за оренду і 6 млн за повноцінний трансфер у майбутньому.

До слова, напередодні президент "біло-синіх" Ігор Суркіс заявляв, що Динамо поки не отримувало жодної офіційної пропозиції щодо Владислава.

Нагадаємо, минулого сезону Супряга провів 31 поєдинок у складі киян, відзначившись трьома голами та п'ятьма асистами.

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