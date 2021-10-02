Екс-форвард Шахтаря і збірної України Андрій Воробей сподівається у матчі 10-го туру УПЛ між Динамо і Шахтарем побачити другу серію Суперкубка.

"Від майбутнього матчу очікую продовження Суперкубка, хіба що, без деяких футболістів, які травмувались. За настроєм і ажіотажем це буде така ж гра, як і на Суперкубок. Не знаю лише щодо результату, але не думаю, що буде великий рахунок.

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Сподіваюсь, буде об'єктивне суддівство. Тим більше, що має бути присутня система VAR. Пенальті – це людський фактор, все одно ухвалюють рішення не машини, а люди. Звідси і помилки. Навіть у матчі Динамо – Олександрія рішення приймали люди, які дивилися VAR, а отже, мав місце людський фактор.

Щодо суддівства – ще дуже цікаве питання, що суперникам Динамо дають на 40% більше карток, ніж суперникам Шахтаря. Напевно, суперники не встигають за технічними футболістами киян, а за швидкісними бразильцями Шахтаря встигають. Стиль інший", – сказав Воробей у коментарі Terrikon.

Нагадаємо, поєдинок між Динамо та Шахтарем відбудеться вже у неділю, 3 жовтня. Початок зустрічі о 19:30.

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