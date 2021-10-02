"Очікую яскраву гру. Незалежно від Суперкубка, Кубка чи чемпіонату України, навіть якби Шахтар і Динамо зустрілися в єврокубках, була б безкомпромісна гра. Всі, хто вийдуть на поле, будуть битися.

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А ось наскільки рівень футболістів дозволить нам побачити красу футболу – це інше питання. Якщо відштовхуватися від Суперкубка, не думаю, що це значимий матч. У Шахтаря і Динамо матчі завжди як кубкові, за характером.

Чи очікувати пенальті, як в матчі Динамо – Олександрія? Не знаю, але всяке може бути. Якщо суддя буде давати грати, це буде цікавіше. А якщо він буде вплутуватися у гру театральних футболістів, то ми не побачимо краси гри", – сказав Ващук у коментарі Sport.ua.

Нагадаємо, поєдинок між Динамо та Шахтарем відбудеться вже у неділю, 3 жовтня. Початок зустрічі о 19:30.

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