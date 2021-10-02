"От предстоящего матча жду продолжения Суперкубка разве что без некоторых футболистов, которые травмировались. По настроению и ажиотажу это будет такая же игра, как и на Суперкубок. Не знаю только по результату, но не думаю, что будет такой крупный счет.

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Надеюсь, будет объективное судейство. Тем более, что должна присутствовать система VAR. Пенальти – это человеческий фактор, все равно принимают решение не машины, а люди. Отсюда и ошибки. Даже в матче Динамо – Александрия решения принимали люди, которые смотрели VAR, а следовательно, имел место человеческий фактор.

Относительно судейства – еще очень интересный вопрос, что соперникам Динамо дают на 40% больше карточек, чем соперникам Шахтера. Наверное, соперники не успевают за техничными футболистами киевлян, а за скоростными бразильцами Шахтера успевают. Стиль другой", – сказал Воробей в комментарии Terrikon.

Напомним, поединок между Динамо и Шахтером состоится уже в воскресенье, 3 октября. Начало встречи в 19:30.

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