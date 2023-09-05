Контракт Гвардіоли з Манчестер Сіті закінчується влітку 2025 року. Керівництво FA бачить у цьому можливість. Керівники збірної Англії хочуть, щоб саме каталонський наставник замінив Гарета Саутгейта на посаді головного тренера "Трьох левів" після Євро-2024. Щоправда, для цього доведеться достроково розпрощатися з "містянами", інформує Daily Mail.

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Водночас у FA немає грошей, щоб викупити контракт каталонського фахівця у Манчестер Сіті – асоціація і так сильно постраждала у фінансовому плані під час пандемії коронавірусу.

Повідомляється, що якщо FA не зможе домовитися з наставником Манчестер Сіті, то переключиться на інших фахівців – Брендана Роджерса і Грема Поттера. Водночас джерело не виключає, що Саутгейт погодиться продовжити тренувати Англію до ЧС-2026.

Нагадаємо, що збірна Англії стане найближчим суперником України. Матч між двома командами в рамках відбору до Євро-2024 буде зіграно в суботу, 9 вересня.

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