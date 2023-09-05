Контракт Гвардиолы с Манчестер Сити истекает летом 2025 года. Руководство FA видит в этом возможность. Руководители сборной Англии хотят, чтобы именно каталонский наставник заменил Гарета Саутгейта на посту главного тренера "Трёх львов" после Евро-2024. Правда, для этого придётся досрочно распрощаться с "горожанами", информирует Daily Mail.

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При этом у FA нет денег, чтобы выкупить контракт каталонского специалиста у Манчестер Сити – ассоциация и так сильно пострадала в финансовом плане во время пандемии коронавируса.

Сообщается, что если FA не сможет договориться с наставником Манчестер Сити, то переключится на других специалистов – Брендана Роджерса и Грэма Поттера. В то же время источник не исключает, что Саутгейт согласится продолжить тренировать Англию до ЧМ-2026.

Напомним, что сборная Англии станет ближайшим соперником Украины. Матч между двумя командами в рамках отбора к Евро-2024 будет сыгран в субботу, 9 сентября.

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