Холанд випередив Мессі і партнера, італійці поступилися Гвардіолі – УЄФА оголосив найкращих тренера і гравця року
УЄФА роздав індивідуальні нагороди за підсумками сезону 2022/23.
Найкращим гравцем року визнали Ерлінга Холанда. Бомбардир Ман Сіті випередив одноклубника Кевіна де Брюйне та Ліонеля Мессі, який виступав за ПСЖ.
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У минулій кампанії Холанд провів 53 матчі, оформивши 52 голи та 9 асистів. Подвиги норвежця допомогли Манчестер Сіті оформити перший у своїй історії требл – ЛЧ, АПЛ і Кубок Англії.
Вів цю машину Хосеп Гвардіола. Саме іспанець забрав нагороду тренера року від УЄФА. Керманич Ман Сіті випередив дует італійців – Лучано Спаллетті (Наполі, який він вже покинув) та Сімоне Індзагі (Інтер).
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