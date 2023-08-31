Найкращим гравцем року визнали Ерлінга Холанда. Бомбардир Ман Сіті випередив одноклубника Кевіна де Брюйне та Ліонеля Мессі, який виступав за ПСЖ.

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У минулій кампанії Холанд провів 53 матчі, оформивши 52 голи та 9 асистів. Подвиги норвежця допомогли Манчестер Сіті оформити перший у своїй історії требл – ЛЧ, АПЛ і Кубок Англії.

Вів цю машину Хосеп Гвардіола. Саме іспанець забрав нагороду тренера року від УЄФА. Керманич Ман Сіті випередив дует італійців – Лучано Спаллетті (Наполі, який він вже покинув) та Сімоне Індзагі (Інтер).

The 2022/23 UEFA Men's Player of the Year is ERLING HAALAND!



Goal after goal was followed by medal after medal as the Norwegian striker and his team-mates swept all before them in his debut season in England.



Congratulations, @ErlingHaaland!#UEFAawards pic.twitter.com/8zCSDY5QAw — UEFA (@UEFA) August 31, 2023 PEP GUARDIOLA is the 2022/23 UEFA Men's Coach of the Year!



And what a year! Champions League, Premier League and FA Cup winners. Congratulations, Pep, and get well soon!#UEFAawards pic.twitter.com/b5xkgblAEs — UEFA (@UEFA) August 31, 2023

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